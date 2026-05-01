Kayahan'ın mirasında kriz bitmedi! Eski eşi kimin ne kadar aldığını açıkladı

3 Nisan 2015’te hayatını kaybeden sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz hafta babasının şarkı telif haklarına ilişkin bir iddiayı yargıya taşıdı. Açar, babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü hakkında, teliflerin “sahte imza” kullanılarak usulsüz şekilde devredildiği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Beste Açar'ın iddialarının ardından İpek Açar Kömürcü, avukatı Özal Oğuz aracılığıyla bir açıklama yaptı. Taraflar arasında geçmişte bir "miras paylaşım sözleşmesi" imzalandığı ve mal varlığının bu doğrultuda pay edildiği duyuruldu.

MİRAS PAYLAŞILDI

İpek Açar Kömürcü'nün, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçtiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır"

"BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOSYAYA İBRAZ EDİLMİŞTİR"

Açar'ın aynı suçlamalarla 2015 yılında da yargı yoluna başvurduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getiriliyor değildir. Merhum Kayahan’ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış; sözleşmelerdeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Anılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş; sözleşmelere ait imzaların Kayahan’ın eli ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir.

Dizi biteli 22 yıl oldu ama her yıl 20 milyon dolar alıyorlar

"İPEK HANIM’A DEVRETME İRADESİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Ayrıca, Kayahan’ın eserlerinin korunmasına yönelik iradesini bilen çok sayıda tanığın beyanına başvurulmuştur. Kayahan; eserlerinin tek elden yönetilmesi, bölünmemesi ve kendi ifadesiyle eserlerine 'çökmek isteyen' üçüncü kişi ve yapımcıların kontrolüne geçmemesi amacıyla, eserlerin mali haklarını yönetmek üzere yaklaşık 20 yıldır yanında bulunan, birçok albümün üretiminde fiilen emeği ve tecrübesi bulunan İpek Hanım’a devretme iradesini açıkça ortaya koymuştur. Bu kapsamda; kendisinin vefatından sonra İpek Hanım’ın eserleri yöneterek, her iki kızının (Beste Hanım ve Aslı Gönül Hanım) paylarını düzenli şekilde ödeyeceğini; bu iradesini meslek birliği yetkililerine, birlikte çalıştığı müzisyenlere, yapımcılara, yakın çevresine ve ailesine defaatle ifade etmiştir.

"2017 YILI BAŞINDA DOSYA BU ŞEKİLDE KESİN OLARAK KAPANMIŞTIR"

Kayahan’ın amacı kızlarını eserlerden ve gelirlerinden mahrum bırakmak değil; aksine, eserleri güvence altına almak ve bütüncül biçimde yönetilmesini sağlamaktır. Nitekim sağlığında verdiği röportajlarda da bu sorumluluğun İpek Hanım’a ait olduğunu açıkça dile getirmiştir. Bu hususlarla ilgili tüm belge ve bilgiler anılan 2015 yılında açılan dava dosyasında yer aldığı gibi bizzat Beste Hanım’ın kendisinde de mevcuttur. Devamında Beste Hanım, avukatları aracılığıyla açmış olduğu davadan ve ileri sürdüğü iddialardan feragat etmiş; 2017 yılı başında dosya bu şekilde kesin olarak kapanmıştır.

"MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR"

Aynı zamanda taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile sadece mal varlığının paylaşımı değil; eserlerin ne şekilde yönetileceği, korunacağı ve kullanılacağı hususları her ihtimal düşünülerek ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir.

"SİSTEM YAKLAŞIK 10 YILDIR SORUNSUZ ŞEKİLDE İŞLEMEKTEDİR"

Burada ayrıca belirtilmelidir ki; İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki %50 oranındaki yasal hakkından, merhum Kayahan’ın sözlü isteğine uymak suretiyle vazgeçmiş; böylelikle Kayahan’ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sonuç olarak; üç mirasçı arasında varılan mutabakat, imzalanan sözleşmeler ve bizzat Beste Hanım tarafından ilgili kurumlara yapılan bildirimler neticesinde sistem yaklaşık 10 yıldır sorunsuz şekilde işlemektedir. Eserlerden elde edilen gelirler; 2/8 İpek Hanım, 3/8 Aslı Gönül Hanım ve 3/8 Beste Hanım şeklinde paylaşılmakta; tahsil edilen bedellere ilişkin dekontlar ile kesilen faturalar düzenli ve şeffaf biçimde Beste Hanım’a ve vekillerine iletilmektedir.

İpek Açar Kömürcü'nün açıklamalarının ardından Beste Açar'dan yanıt gecikmedi. Açar, "sahte imza" kullanılarak devir işlemlerinin yapıldığı iddiasını yinelerken, MESAM'a verilen belgenin de aslını istedi.