Kalben 30 adet bağışladı: Devamı gelecek!

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale'deki ağaçlandırma çalışmalarına destek olduğunu duyurdu.

Kalben, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) aracılığıyla Çanakkale ağaçlandırma sahalarına 30 adet fidan bağışında bulundu.

"HER KONSERDE 10 AĞAÇ BİZDEN"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her konserde 10 ağaç bizden. (3 konser için bağışımız tamam, sırada Eylül konserleri var)" ifadelerini kullanarak, bu projenin devam edeceği belirtti.

Kalben'in bu çevre dostu adımı, hayranlarından da büyük takdir topladı.

