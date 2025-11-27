Jennifer Lopez'in Türk pırlanta markasından kazancı ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in Türk pırlanta markasından kazancı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Jennifer Lopez’in ünlü Türk pırlanta markası ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı. ABD basını, Lopez'in kazanacağı ücreti düşük buldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in, Türkiye'nin ünlü bir pırlanta markasının elçisi olduğu anlaşmanın detayları ABD basınında ortaya çıktı.

Ekim ayında duyurulan marka elçiliği anlaşmasının finansal detayları, ABD'li ünlü gazete New York Post'un Page Six adlı köşesinin iddiasıyla ortaya çıktı.

"JLO İÇİN DÜŞÜK RAKAM"

Gazeteye konuşan bir kaynak, Türk markası için yapılan reklam kampanyası karşılığında Jennifer Lopez'e tam 10 milyon dolar ödendiğini öne sürdü.

Kaynak, ödenen bu miktarın süperstar için "düşük rakamlı bir sponsorluk anlaşması" olarak değerlendirildiğini belirtti. Kaynağın yorumları şöyle oldu:

"Eskiden çok daha büyük anlaşmalar yapardı. Sponsorluk anlaşmaları için kolayca 20, 30 hatta 50 milyon dolar kazanırdı. Bu yüzden şok oldum. Bu JLO için düşük bir rakam. Haberlerde kalmak istiyor. Gençliğinin peşinde. Sanırım JLO , gündemde kalmak için her şeyi yaptığı bir dönemde."

Lopez'in, geçtiğimiz hafta sonu Hindistan’da bir milyarderin düğününde sahne alarak 2 milyon dolarlık bir kazanç daha sağladığı da belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

