Fenomen ismin kilo verme maratonu ölümle bitti!

Rusya'da tanınan bir fitness eğitmeni ve sosyal medya fenomeni olan Dmitry Nuyanzin, kendi hazırladığı kilo verme programını kanıtlamak amacıyla girdiği 'kilo alma maratonu'nun kurbanı oldu.

Orenburg'da popüler bir koç olan 30 yaşındaki Dmitry Nuyanzin, takipçilerine kilo verme sürecinin ne kadar hızlı olabileceğini göstermek ve onları motive etmek için bir meydan okuma başlatmıştı.

Bu meydan okuma kapsamında, önce en az 25 kilo almayı, ardından bu kiloları hızla vererek programının etkinliğini kanıtlamayı hedefliyordu.

Miss Model of the World 2025'te Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu

GÜNDE 10 BİN KALORİ TÜKETTİ

Nuyanzin, bu süreçte günlük 10 bin kaloriye ulaşan sağlıksız bir beslenme düzenine geçti. Sosyal medyada paylaştığı diyetinde:

Kahvaltıda: Hamur işleri ve yarım kek, Öğle Yemeğinde: Mayonezle kaplanmış 800 gram mantı, Akşam Yemeğinde: Bir burger ve iki küçük pizza yediğini, gün içinde ise sürekli cips atıştırdığını gösteriyordu.

Fenomen isim, bu diyetle bir ayda 12,7 kilodan fazla alarak 104,8 kiloya ulaşmıştı.

Ebru Gündeş'in boşanma nedeni olarak gösterilmişti: Yeni açıklama geldi

UYKUSUNDA KALBİ DURDU

Ostorozhno Novosti kanalının haberine göre, Nuyanzin, bir gün önce kendini iyi hissetmediği için antrenmanlarını iptal etmiş ve doktora görüneceğini dile getirmişti.

Ancak genç eğitmenin kalbi, uykusunda durdu. Nuyanzin, trajik bir şekilde hayatını kaybettikten üç gün sonra Orenburg'da defnedildi.