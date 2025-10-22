İzzet Yıldızhan 24 saat takip ediliyor!

Yayınlanma:
Gelişmiş sensörlü özel bir bileklikle İzzet Yıldızhan'ın 24 saat sağlık takibi yapılıyor. Kalp atışı, oksijen seviyesi ve kan basıncı gibi değerlerini izleyen şarkıcı, en ufak riskte doktora koşuyor.

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, sağlığına gösterdiği özenle dikkat çekti. Özel bir bileklikle ünlü şarkıcının 24 saat sağlık takibi yapıldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık iki yıldır gelişmiş sensörlere sahip özel bir bileklik kullanan Yıldızhan, kalp atış hızı, oksijen seviyesi, vücut ısısı ve kan basıncı gibi tüm değerlerini 24 saat takip ettiriyor.

izzet-yildizhan.webp

Buse Varol: Ölüm diyeti yaptım!Buse Varol: Ölüm diyeti yaptım!

SOLUĞU DOKTORDA ALIYOR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, sahnelerden ve işten fırsat buldukça spora da devam eden sanatçı, bilekliğinden uyarı aldığında soluğu hemen doktorunda alıyor.

62 yaşındaki Yıldızhan'ın, sağlık konusundaki bu önlemleriyle yaşam şeklini tamamen değiştirdiği, son zamanlarda ailesine daha çok zaman ayırmak için konserlerini azalttığı öğrenildi.

"10 SENE DAHA BÖYLE"

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile dikkat çekmiş, piyanonun başına geçip türkü söylediği anları "10 sene daha böyle… Herkes nefesini ona göre ayarlasın." notunu düşmüştü.

izeet-yildizhan-piayon.webp

Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldıKıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldı

Kaynak:Sabah

