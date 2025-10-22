Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son dönemde gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle devam eden Ulusoy, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti.

Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre, Demet Özdemir ile birlikte Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan ve bölüm başına 3 milyon 500 bin TL kazanan Çağatay Ulusoy, Lüleburgaz’da köy evi satın aldı. Ünlü oyuncu, iki katlı evinin iç tasarımını kendi zevkine göre düzenletti.

TAŞ OCAK YAPTIRDI

35 yaşındaki Ulusoy’un, çekimlerden arta kalan zamanlarda ise sevgilisi Aslıhan Malbora ve arkadaşlarıyla birlikte doğanın tadını çıkardığı öğrenildi. Oyuncunun bahçesine taş ocak yaptırdığı ve misafirlerine kendi elleriyle pizza hazırladığı da belirtildi.

Ulusoy, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Trakya’da 10’ar dönüm üzüm bağı satın almıştı.