Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu

Yayınlanma:
Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla setlere geri döndüğünü duyurdu. Ünlü sanatçının yeni imajı ise takipçileri tarafından çok beğenildi.

Yaz aylarını Balıkesir’deki yazlığında geçiren Hülya Avşar, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul’a dönerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan sanatçı, elinde senaryo tuttuğu bir fotoğrafı “Set zamanı” notuyla paylaştı.

Setlere geri döndüğünü belirten Avşar’ın yeni projesi ise merak konusu oldu. Paylaşımın altına, "Yeni bir film yada dizi mi mi geliyor acaba merakla bekliyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

hulya-avsar.webp

KAHKÜLLÜ TARZI GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar, yeni imajıyla da dikkat çekti. 62 yaşındaki sanatçı, kahkül kestirdiği son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları, sanatçının paylaşımına "Her daim güzel", "Her yaşta ayrı güzelsiniz" gibi yorumlar yaptı.

568119365-18538155877057537-3704640085706720635-n-001.jpg
Hülya Avşar'ın yeni imajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

