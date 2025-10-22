Buse Varol: Ölüm diyeti yaptım!

Buse Varol: Ölüm diyeti yaptım!
Yayınlanma:
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol, "Bayağı ölüm diyeti yaptım" diyerek zayıflama sürecini anlattı.

Şimdilerde Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapan Buse Varol, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Fit görünümüyle dikkat çeken ve basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Varol, nasıl kilo verdiğini açıkladı.

Annesiyle birlikte dışarı çıktığını belirten Varol, "Bugün annemle çıktık, kahve içiyoruz. Çalışıyorum, 10 gündür yoktum. Alişan da çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor, ilgileniyor da sağ olsun. Geçen gün Alişan, 'Anne diyorlar bana' diyerek espri yaptı" ifadelerini kullandı.

buse-varol-alisan.webp

Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldıKıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldı

NASIL ZAYIFLADIĞINI ANLATTI

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol, formunun sırrını da paylaştı.

Varol, "Bayağı ölüm diyeti yaptım. Bir de cihazlarla destekler aldım. Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum, zaten çalışma temposu da yetiyor" diyerek zayıflama sürecini anlattı.

buse-varol.webp

Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem olduHülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Dostlar Mahallesi adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Kaynak:Takvim

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldı
Kıvanç Tatlıtuğ’un izinden gitti! Çağatay Ulusoy da aldı
Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu
Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu