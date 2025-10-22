Buse Varol: Ölüm diyeti yaptım!

Şimdilerde Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapan Buse Varol, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı. Fit görünümüyle dikkat çeken ve basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Varol, nasıl kilo verdiğini açıkladı.

Annesiyle birlikte dışarı çıktığını belirten Varol, "Bugün annemle çıktık, kahve içiyoruz. Çalışıyorum, 10 gündür yoktum. Alişan da çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyor, ilgileniyor da sağ olsun. Geçen gün Alişan, 'Anne diyorlar bana' diyerek espri yaptı" ifadelerini kullandı.

NASIL ZAYIFLADIĞINI ANLATTI

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Buse Varol, formunun sırrını da paylaştı.

Varol, "Bayağı ölüm diyeti yaptım. Bir de cihazlarla destekler aldım. Yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum, zaten çalışma temposu da yetiyor" diyerek zayıflama sürecini anlattı.

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Dostlar Mahallesi adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da oğulları Burak'ı, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.