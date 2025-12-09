İş insanının göz kırpmasıyla başladı karakolda bitti! Türk model Büşra ve Rus Maria birbirine girdi

İstanbul'a tatil için gelen 25 yaşındaki Rus vatandaşı Maria Avdienko’nun, Beşiktaş Levent’te katıldığı bir doğum günü partisi, karakolda biten bir şiddet skandalına dönüştü. İş insanı A.D.’nin ofisinde düzenlenen partide, ev sahibi A.D. ve ünlü model/kick boksçu Büşra Karakaş tarafından darbedildiğini öne süren Avdienko, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, kendisine yönelik saldırının "önceden planlanmış bir kurgu" olduğunu iddia ederken, olayın ardından tehdit edildiğini de savcılık dosyasına ekledi.

INSTAGRAM ARKADAŞLIĞI VE "SAYGINLIK" TELKİNİ

Olayın başlangıcı 18 Kasım Salı gününe dayanıyor. İddiaya göre, Türkiye’de üniversite hocalığı ve veterinerlik yapan Nezir T., sosyal medyadan tanıştığı Maria Avdienko’yu arayarak, iş insanı A.D.’nin Levent’teki bir "kitap ofisinde" düzenlenen doğum günü partisine davet etti. Nezir T., genç kadını Sarıyer’deki otelinden özel aracıyla alarak partiye götürdü.

Parti ortamını ve kendisine yapılan telkinleri anlatan Avdienko, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam müzik vardı, misafirler eğleniyordu. A.D. benimle ilgilendiğini belli etti, bana göz kırptı; ben de gülümsedim. O sırada yanında dikkatini çekmeye çalışan bir kız (Büşra Karakaş) vardı, dans edip ona dokunuyordu ama A.D. onu görmezden gelip bana bakıyordu. Nezir T.’ye durumu sorduğumda bana, 'A.D. Türkiye’de saygın bir insan, onun yanında olmak büyük onurdur. Doğum günü sahibi istediği kişiye ilgi gösterebilir' diyerek kişisel bir tebrik yapmamı tavsiye etti."

BAHÇEYE DAVET, KULAĞA FISILTI VE SALDIRI İŞARETİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde (23.00 sıralarında) A.D., Rus turisti yanına çağırarak kadeh kaldırmak için yukarı çıktıklarını, ardından gürültüden uzaklaşmak bahanesiyle bahçeye davet etti. İddiaya göre tam bu sırada A.D., kendisiyle ilgilenmeye çalışan Büşra Karakaş’ın kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. Avdienko, o anları şöyle anlattı:

"Biz bahçeye yürürken Büşra Karakaş bir anda bağırmaya başladı ve uzaklaştı. Anlamadığım şekilde Türkçe bir şeyler söyledi. Yanıma gelip ellerimi tuttu. Ona kim olduğunu sorduğum anda Büşra Karakaş beni saçlarımın arkasından yakalayıp çekmeye başladı."

"YARDIM İSTEDİM, GÜLÜMSEYEREK BENİ ÇALILIKLARA İTTİ"

Olayın en vahim iddiası ise iş insanı A.D.'nin tavrına yönelikti. Avdienko, saldırı sırasında yardım umuduyla A.D.'ye baktığını ancak şoke edici bir tepki aldığını belirtti:

"Yardım isteyerek A.D.’ye baktım ama o gülümsedi ve beni çalılık alana doğru itti. O anda dengemi kaybedip düştüm, başımı sert bir şekilde fayansa çarptım. Bu da vücudumda ağrıya neden oldu. Sonrasında baş ağrım ve mide bulantım başladı. Kadın çalılıkta saçlarımı çekmeye devam ettiği için hemen kalkamadım. Birkaç saniye bilincimi kaybeder gibi oldum."

"HER ŞEY PLANLANMIŞ BİR KURGU GİBİYDİ"

Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan ve o anları cep telefonuyla kayda alan Avdienko, yaşadıklarının spontane bir kavga olmadığını savundu. Büşra Karakaş ve A.D.'nin olaydan sonra birlikte ofise girdiklerini belirten Rus turist, "Büşra’nın davranışları aşağılayıcıydı. Sanki bu önceden planlanmış, kurgulanmış bir olaydı. Diğer davetliler de bana gülüyordu. Arkadaşım Nezir T.'nin beni oraya tesadüfen çağırmadığını, benzer şeylerin daha önce de yaşanmış olabileceğini, bir kurgunun kurbanı olduğumu hissettim" dedi.

KAYIP 800 DOLAR VE "DAVA AÇARIZ" TEHDİDİ

Olayın ardından ofise alınmadığını ve eşyalarını toplarken zorlandığını belirten Avdienko, içinde yaklaşık 800 dolar bulunan cüzdanını ve şalını içeride unuttuğunu fark ettiğini söyledi. Ancak geri dönemedi. Sonrasında ise yoğun baskı ve tehditlerin başladığını iddia etti:

"Yürürken Büşra Karakaş’ın içeride hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiğini, endişe duymadığını gördüm. Sonrasında polise gitmemem için 10'dan fazla farklı adam tarafından, bana karşı dava açacakları söylenerek tehdit edildim. Şirket yöneticisi Mustafa C. de şikayetçi olduğum isimler arasında."

DARP RAPORUYLA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Olay sonrası 1,5 hafta süren şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve uykusuzluk yaşadığını, "sanki biri odama gelecekmiş gibi" korku hissettiğini belirten Maria Avdienko, hastaneden darp raporu alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. A.D., Büşra Karakaş ve Mustafa C. hakkında şikayetçi olan Avdienko, "Şu an savcılık ifadem kabul edildi, soruşturma sürüyor. Türkiye’nin adaletine güveniyorum. İster turist ister vatandaş olsun, her kadın benim yerimde olabilirdi. Gerçek duyulmalı ve şiddet cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.