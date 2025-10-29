İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor'a katıldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor'a katıldı
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, Survivor 2026'da yarışacak üçüncü yarışmacıyı açıkladı. Bayhan ve Keremcem'in ardından yarışmaya katılan üçüncü isim İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyiciyle buluşacak. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk iki yarışmacısını duyurmuştu.

acun-ilicali.jpg

Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"

Ilıcalı'nın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu için belirlediği ilk isim, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan olmuştu. Bayhan'ın ardından ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı ise ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem olmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, üçüncü yarışmacıyı da açıkladı. Üçüncü isim İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak oldu.

dilan-survivor.png

Fenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştıFenomen Sibil Çetinkaya 10 gündür hastanede! Son durumunu paylaştı

Ilıcalı, paylaşımında "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

