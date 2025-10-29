Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyiciyle buluşacak. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk iki yarışmacısını duyurmuştu.

Ilıcalı'nın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu için belirlediği ilk isim, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan olmuştu. Bayhan'ın ardından ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı ise ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem olmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, üçüncü yarışmacıyı da açıkladı. Üçüncü isim İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak oldu.

Ilıcalı, paylaşımında "Sevgili Dilan Çıtak Survivor 2026 Ünlüler&All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.