Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere'de bulunan dairesinde oturan kiracısıyla yaşadığı kira artışı anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olmuştu. Avşar, 25 bin TL kira bedeli ödeyen kiracısına yaptığı artış talebi kabul edilmeyince konuyu yargıya taşımıştı.

Kiracı B.Ş. ile Avşar arasındaki artış görüşmeleri, arabuluculuk sürecinden de sonuçsuz kalınca, sanatçı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!

MAHKEME KARARINI VERDİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Avşar, mahkemeye sunduğu dilekçede, kiracının 2019 yılında 6 bin TL bedelle oturmaya başladığını ve mevcut 25 bin TL'nin evin gerçek değerinin çok altında kaldığını belirtti. Sanatçı ayrıca, kiracısının zaman zaman bu ücreti bile ödemediğini iddia etti.

Mahkeme, dosyadaki delilleri ve bilirkişi raporunu da dikkate alarak davayı sonuçlandırdı. Karara göre, kiracı B.Ş.'nin ev sahibi Hülya Avşar'a ödeyeceği yeni kira bedeli aylık 45 bin TL olarak tespit edildi.