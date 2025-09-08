Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü!

2000’li yılların popüler gruplarından Hepsi’nin eski üyesi Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini duyurdu.

Dansları ve şarkılarıyla 2000’li yıllara damgasını vuran ve daha sonra dağılan Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük’ün vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

TAKİPÇİLERİNİN DUASINI İSTEDİ

Yürük, yaptığı paylaşımda, cenazenin 8 Eylül Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii’nden kaldırılacağını belirterek, takipçilerinden dualarını ve iyi dileklerini beklediklerini duyurdu.

Hepsi grubu, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer’den oluşuyordu ve birkaç yıl süren beraberliklerinin ardından dağılmıştı. Yasemin Yürük, müzik kariyerinin ardından ise spor eğitmeni olarak çalışmalarına devam ediyor.

