Nil Karaibrahimgil'den sürpriz İsviçre kararı!

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, reklamcı eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye taşınma kararı aldı. Aile, yeni bir ev satın alarak yaşamlarının önemli bir bölümünü bundan böyle İsviçre’de sürdürecek.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, çifte yakın kaynaklar, bu kararın temelinde Aziz Arif’in eğitimi olduğunu açıkladı. Ailenin, İsviçre’nin eğitim sisteminin sunduğu imkanlardan yararlanmak istediği ve oğullarının öğrenimine büyük olasılıkla orada devam edeceği öğrenildi.

SIK SIK İSTANBUL'A GİDİP GELECEK

Öte yandan, Karaibrahimgil sanat yaşamına ve projelerine Türkiye’de devam edecek. İş nedeniyle sık sık İstanbul’a gidip gelmeye devam edecek olan ünlü şarkıcı, böylece hem ailesinin hem de kariyerinin dengede kalmasını sağlayacak.