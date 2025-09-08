Türkan Şoray sitem etti: Yurt dışında bu böyle değil!

Türk sinemasının Sultan lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Kreaktivist dergisinden Melike Birgölge'ye verdiği röportajda set özlemini ve sinemadaki kadın temsillerini değerlendirdi.

Şoray, "Setlerdeki dayanışmayı, o samimi telaşı, dostlukları, anlatılan hikâyeleri özlüyorum. Her şey büyük bir ciddiyetle, sevgiyle yapılırdı" dedi.

"SİNEMA YAPABİLİRİM"

Sinemada daha çok kadın hikâyelerinin anlatılmasını isteyen Şoray, "Kadın hikâyeleri daha çok anlatılsın isterim. Benim yaşlarımda bir kadının hikâyesini anlatan senaryo olursa sinema yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Nil Karaibrahimgil'den sürpriz İsviçre kararı!

"KADINLAR HER DÖNEMDE ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR"

Türkiye’de belli bir yaştan sonra kadın oyunculara sınırlı rol verilmesinden sitem eden Şoray, şöyle konuştu: