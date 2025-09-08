Türkan Şoray sitem etti: Yurt dışında bu böyle değil!

Yayınlanma:
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, Türkiye’de belli bir yaştan sonra kadın oyunculara verilen rolleri eleştirerek "Yurt dışında bu böyle değil!" diyerek sitem etti.

Türk sinemasının Sultan lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, Kreaktivist dergisinden Melike Birgölge'ye verdiği röportajda set özlemini ve sinemadaki kadın temsillerini değerlendirdi.

Şoray, "Setlerdeki dayanışmayı, o samimi telaşı, dostlukları, anlatılan hikâyeleri özlüyorum. Her şey büyük bir ciddiyetle, sevgiyle yapılırdı" dedi.

"SİNEMA YAPABİLİRİM"

Sinemada daha çok kadın hikâyelerinin anlatılmasını isteyen Şoray, "Kadın hikâyeleri daha çok anlatılsın isterim. Benim yaşlarımda bir kadının hikâyesini anlatan senaryo olursa sinema yapabilirim" ifadelerini kullandı.

"KADINLAR HER DÖNEMDE ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR"

Türkiye’de belli bir yaştan sonra kadın oyunculara sınırlı rol verilmesinden sitem eden Şoray, şöyle konuştu:

"Ülkemizde belli bir yaştan sonra kadın oyunculara senaryolarda fazla yer verilmiyor ya da tek tip roller veriliyor. Yurt dışında bu böyle değil. Eksik olan; cesur senaryolar ve kadınların yaş aldıkça güzelleştiğini fark eden bir bakış. Kadını sadece gençliğinde değil, her çağında görmeliyiz sinemada. Kadınlar her dönemde zorluklarla karşılaşıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

