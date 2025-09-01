Hadise isyan etti: Kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor

Hadise isyan etti: Kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Hadise, kadınların öldürülmesini kadınların kıyafetine ve hayat tarzlarına bağlayan yorumlara isyan etti.

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, kadınların kıyafeti ve yaşam tarzları nedeniyle öldürüldüğü yönünde yorum yapanlara isyan etti.

Açıkgöz, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide, "Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşamına bağlayan kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor." dedi.

HADİSE KATLEDİLEN KADINLARI HEDEF ALANLARA SESSİZ KALMADI

Erkekler tarafından katledilen kadınların yaşam tarzı ve kıyafetlerine yönelik eleştirilere Hadise sessiz kalmadı.

yeni-proje-12.jpg

"Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu zihniyetler var oldukça hiçbir şey değişmeyecek." diyen ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, katledilen kadınların yaşam tarzını hedef alanları kapalı zihin olarak nitelendirerek şu tepkiyi gösterdi:

"Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşamına bağlayan kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor. Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu zihniyetler var oldukça hiçbir şey değişmeyecek. Ama sesleri sustuğunda, bakış açıları değiştiğinde çok şey farklı olacak. Kadınlar için, hayatlarımız için."

hasdide.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Magazin
Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı
Sinan Akçıl sahneye çevik kuvvet ordusuyla çıktı: Görüntülere büyük tepki yağdı
Usta oyuncu vefatından 9 gün sonra defnedilecek
Usta oyuncu vefatından 9 gün sonra defnedilecek