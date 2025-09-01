Hadise isyan etti: Kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, kadınların kıyafeti ve yaşam tarzları nedeniyle öldürüldüğü yönünde yorum yapanlara isyan etti.

Açıkgöz, sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide, "Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşamına bağlayan kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor." dedi.

HADİSE KATLEDİLEN KADINLARI HEDEF ALANLARA SESSİZ KALMADI

Erkekler tarafından katledilen kadınların yaşam tarzı ve kıyafetlerine yönelik eleştirilere Hadise sessiz kalmadı.

"Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu zihniyetler var oldukça hiçbir şey değişmeyecek." diyen ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, katledilen kadınların yaşam tarzını hedef alanları kapalı zihin olarak nitelendirerek şu tepkiyi gösterdi:

"Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşamına bağlayan kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor. Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu zihniyetler var oldukça hiçbir şey değişmeyecek. Ama sesleri sustuğunda, bakış açıları değiştiğinde çok şey farklı olacak. Kadınlar için, hayatlarımız için."