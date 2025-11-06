Güzellik yarışmasında skandal: Salonu terk ettiler!

Yayınlanma:
Aralarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın da olduğu, Tayland'da düzenlenen güzellik yarışmasında, bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli Fátima Bosch'u herkesin önünde azarlaması krize yol açtı. Aralarında geçen yılın Kainat Güzeli'nin de bulunduğu yarışmacılar, tepki olarak salonu terk etti.

Bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) öncesindeki kuşak takma töreni dikkat çeken anlara sahne oldu.

Organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlaması üzerine, aralarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın da bulunduğu çok sayıda güzellik kraliçesi salonu toplu halde terk etti.

CANLI YAYINDA MEKSİKA GÜZELİ'Nİ AZARLADI

Olay, Miss Universe Organizasyonu'nun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil'in, tanıtım çekimine katılmadığı gerekçesiyle Miss Meksika Güzeli Fátima Bosch'a canlı yayınlanan etkinlik sırasında sert bir şekilde çıkışmasıyla başladı.

fatima-bosch.jpg
Fátima Bosch

Itsaragrisil, Bosch'tan kameralar önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin kendisine saygısızlık yapılmamasını belirtmesi üzerine Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diyerek yarışmacıyı azarladı.

Bosch'un "Benim bir iradem var" yanıtına karşın tartışma devam etti ve organizatör güvenlik görevlilerine genç kadını otelden dışarı çıkarma talimatı verdi. Bosch, yöneticinin kendisine "Aptal" dediğini iddia etti.

miss-universe.jpg
Nawat Itsaragrisil

SALONU TOPLUCA TERK ETTİLER

Bu davranış karşısında güzellik kraliçeleri toplu bir tepki gösterdi. Başta geçen yılın Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere yarışmacılar, Bosch'a destek olmak amacıyla salonu terk etti.

Theilvig, bu protestonun gerekçesini, "Bu, kadın haklarıyla ilgili. Başka bir kadını kötülemek... Bu son derece saygısızlıktır. Herkese saygı duyuyoruz ama işler böyle yürümez" sözleriyle açıkladı. Yarışmacıların salonu boşaltması esnasında Nawat'ın "Durun, oturun!" diye bağırdığı duyuldu.

victoria-theilvig.jpg
Victoria Theilvig salonu terk etti

Olayın ardından Miss Universe Organizasyonu, Nawat'ın davranışını kınayarak, kendisine karşı yasal işlem başlatılacağını ve yarışmadaki rolünün sınırlandırılacağını açıkladı.

