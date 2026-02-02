Fatih Terim'in kızına dolandırıcılık şoku: E-Devlet'e girince gerçeği öğrendi

Yayınlanma:
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin "adınıza açılmış dava var" mesajıyla dolandırılmak istendi. E-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada adına herhangi bir dava bulunmadığını öğrenen Terim, savcılığın yolunu tuttu.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, kendisini avukat olarak tanıtan biri tarafından dolandırılma girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Buse Terim’in telefonuna bir mesaj gönderildi. Kendisini avukat olarak tanıtan şahıs, mesajında Terim hakkında açılmış bir dava dosyası bulunduğunu iddia etti. Terim’e ait kişisel verileri de kullanarak, söz konusu dava dosyası için kendisine arabuluculuk hizmeti verebileceğini öne sürdü.

buse-terimm.webp

SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU

Gelen mesaj üzerine durumu araştıran Buse Terim, e-devlet üzerinden yaptığı kontrollerde adına açılmış herhangi bir dava dosyası bulunmadığını tespit etti.

Sabah'ın haberine göre, dolandırılmak istendiğini anlayan Terim, vakit kaybetmeden savcılığın yolunu tuttu.

buse-terim.webp

Terim, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, şahsi bilgilerinin şüpheli şahısların eline nasıl geçtiği konusundaki endişelerini dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse Terim’in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

