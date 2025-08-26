Efsane grubun solisti beyin ameliyatı geçirdi: Turne iptal oldu!

1974'te kurulan İngiliz heavy metal grubu Raven, hayranlarına sosyal medyadan üzücü haberi duyurdu.

Newcastle çıkışlı efsane grup, hayranlarına yaptıkları açıklamada, 66 yaşındaki solist ve bas gitarist John Gallagher'ın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını belirtti.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"John’un sağlık durumu nedeniyle yaklaşan Avrupa turnemizi ertelemek zorunda olduğumuzu bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. 12 Ağustos'ta şiddetli bir baş ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Çekilen tomografi sonucunda beyin kanaması (Subdural Hematom) geçirdiği tespit edildi. ,

Ertesi gün için bir ameliyat planlandı, ardından 19'unda daha kapsamlı ikinci bir ameliyat daha yapıldı. Şu anda durumu iyi, ancak elbette dinlenmesi gerekiyor ve uçağa binemeyecek."