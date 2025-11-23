Ediz Hun 85'inci yaşını Ediz Hun Kaktüs Evi’nde kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, usta oyuncu Ediz Hun’un 22 Kasım’daki 85. yaş günü için Kaktüs Evi’nde özel bir program düzenledi. Hun’a doğum günü sürprizinde eşi Berna Hun, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür Vekili Ayşe Banu Saraçlar ve kurum çalışanları eşlik etti.

Etkinlikte önce doğum günü pastası kesildi, ardından Hun’un sanat yaşamını konu alan kısa film gösterildi. Kutlama programı klasik müzik eşliğinde verilen kokteylle devam ederken, davetliler hazırlanan hatıra defterine usta sanatçıya yönelik duygu ve düşüncelerini yazdı.