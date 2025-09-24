Doğukan Güngör veda etti

Doğukan Güngör veda etti
Yayınlanma:
Fenerbahçeli ünlü oyuncu Doğukan Güngör, seçimi kaybeden Ali Koç için sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'de 21 Eylül Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, oyların çoğunu alan Sadettin Saran kulübün 38. başkanı oldu.

2018'de Aziz Yıldırım'ı yenerek başkan seçilen Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemi sona ermiş oldu.

secim-2.png

Mabel Matiz'e soruşturmanın ardından Erol Evgin'den 'yasak' çıkışı!Mabel Matiz'e soruşturmanın ardından Erol Evgin'den 'yasak' çıkışı!

"VEDA ETMEK ZOR"

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih rolüyle tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör de kongreye katılarak oyunu kullanmıştı.

Kongre alanında Ali Koç'un "Gücümüz Sevdamız" sloganıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Koç'a destek verdiğini açıkça göstermişti.

dogukan.jpg

ALİ KOÇ'A VEDA ETTİ

Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından, Doğukan Güngör yeni bir paylaşım yaparak veda mesajı yayınladı.

Güngör, Ali Koç ile fotoğrafını "Veda etmek zor. Her şey için teşekkürler başkanım." notuyla paylaştı.

dogukan-gungor-ali-koc.png

Şahan Gökbakar isyan etti: Bu nasıl adalet sistemi?Şahan Gökbakar isyan etti: Bu nasıl adalet sistemi?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Magazin
Mabel Matiz'e soruşturmanın ardından Erol Evgin'den 'yasak' çıkışı!
Mabel Matiz'e soruşturmanın ardından Erol Evgin'den 'yasak' çıkışı!
Taylor Swift'e ulaşmak isteyen eski polis gözaltına alındı
Taylor Swift'e ulaşmak isteyen eski polis gözaltına alındı