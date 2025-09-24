Doğukan Güngör veda etti

Fenerbahçe'de 21 Eylül Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, oyların çoğunu alan Sadettin Saran kulübün 38. başkanı oldu.

2018'de Aziz Yıldırım'ı yenerek başkan seçilen Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemi sona ermiş oldu.

"VEDA ETMEK ZOR"

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih rolüyle tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör de kongreye katılarak oyunu kullanmıştı.

Kongre alanında Ali Koç'un "Gücümüz Sevdamız" sloganıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Koç'a destek verdiğini açıkça göstermişti.

ALİ KOÇ'A VEDA ETTİ

Ali Koç'un seçimi kaybetmesinin ardından, Doğukan Güngör yeni bir paylaşım yaparak veda mesajı yayınladı.

Güngör, Ali Koç ile fotoğrafını "Veda etmek zor. Her şey için teşekkürler başkanım." notuyla paylaştı.

