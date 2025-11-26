Ceyda Ateş sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat son seçenek!

Yayınlanma:
Kolundaki yırtığın ilerlediğini söyleyen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz haftalarda kolundaki yırtığın ilerlediğini açıklayan ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Eşi Buğra Toplusoy ile hastaneye giden Ateş, omzuna iğne yapıldığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yapılan kontroller sonucunda Ceyda Ateş'in ağrılarının nedeninin omzunda oluşan kalsiyum birikmesi olduğu anlaşıldı.

"DOKTOR 'EN SEVMEDİĞİM AMELİYATLARDAN BİRİ' DEDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Omzumda kalsiyum birikmesi var. Ameliyat son seçenek olarak düşünülüyor. Çünkü oldukça zorlu bir işlem. Doktor, 'En sevmediğim ameliyatlardan biri' dedi. Bu kalsiyum birikmesi yoğun ağrıya neden oluyormuş. Şu anda bölgeye kortizonlu iğne yapıldı ve üç hafta sonra kontrol edilecek. Eğer bu tedavi yeterli olmazsa PRP uygulamasına başlanacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

