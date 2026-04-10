Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'dan dikkat çeken hamle! Tek tek silindi

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile yarış pilotu Cem Bölükbaşı cephesinde yaşanan gelişmeler, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftin, son hamleleri ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Ünlü şarkıcıdan Sezen Aksu sürprizi! Anneannesi ile klip çekti

FOTOĞRAFLAR TEK TEK KALDIRILDI

İddiaların fitilini ateşleyen ilk adım Cem Bölükbaşı’ndan geldi. Bölükbaşı'nın, sosyal medya hesabında Baysel ile birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırdığı fark edildi. Bu gelişme kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti.

Bölükbaşı’nın bu hareketinin ardından Cemre Baysel’in de benzer bir adım attığı görüldü. Ünlü oyuncunun da birlikte oldukları tüm paylaşımları profilinden silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

İkilinin yalnızca fotoğrafları kaldırmakla kalmayıp, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi de bıraktığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından iki taraf da henüz bir açıklama yapmadı.

İki kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 7. ameliyatını oldu