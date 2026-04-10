Ünlü şarkıcıdan Sezen Aksu sürprizi! Anneannesi ile klip çekti

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, yeni albümünde Sezen Aksu’nun "Ağlama Anne" adlı şarkısına yer vererek sürpriz yaptı. Tatlıöz şarkının klibini de anneannesiyle birlikte çektiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, yeni albümü Münezzeh'i tanıttı. Düzenlenen etkinlikte yeni albümüyle ilgili düşüncelerini dile getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok özel bir an. Çünkü biriktirip en sevdiğim şarkılardan oluşan, benim için çok değerli olduğuna inandığım bir albüme imza attık. İçinde hem enstrümental hem sözlü versiyonlar olan bir albüm."

bahadir-tatlioz.jpg

ALBÜMDE SEZEN AKSU ŞARKISI DA VAR

Tatlıöz, yeni albümündeki sürprizi de açıkladı. Sezen Aksu'nun "Ağlama Anne" adlı şarkısına da albümde yer verdiğini dile getiren ünlü şarkıcı, şarkıya anneannesi ile klip çektiğini söyledi.

Albümde "Münezzeh", "Ahkam", "Adam mı ki", "Bir Ben Bir İstanbul", "Aşkın Ertesi" ve "Mecazi Aşk" adlı şarkılar da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

