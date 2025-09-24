Cemre Baysel sette kaza geçirdi! Fotoğrafını paylaştı

Yakında başlayacak olan Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Dizide Zeynep karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, çekimler esnasında düşerek bacağından yaralandı.

Baysel, kazanın ardından bacağına pansuman yapılırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın altına “Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar teşekkürler” notunu düşen oyuncuya, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Dizinin başrolünü Murat Yıldırım ile paylaşan Cemre Baysel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

1999 yılında İzmir'de doğan Cemre Baysel, Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan Baysel, ilk olarak Yeşil Deniz dizisiyle televizyon izleyicisiyle buluştu.

Asıl çıkışını ise 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Elimi Bırakma dizisindeki Melis karakteriyle yakaladı. Ünlü oyuncu, daha sonra Sol Yanım ve Baht Oyunu gibi dizilerde başrol oynayarak geniş kitlelere ulaştı.

Son olarak Leyla: Hayat Aşk Adalet adlı dizide başrolde yer alan Cemre Baysel, şimdilerde yeni dizisi Güller ve Günahlar ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.