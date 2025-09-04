Burak Sergen 64 yaşında gençleşti! Eşiyle fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Burak Sergen 64 yaşında gençleşti! Eşiyle fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Yayınlanma:
64 yaşındaki Burak Sergen, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. O fotoğraf, yorum yağmuruna tutuldu.

64 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Şağban ile çıktığı tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı. Takipçileri, Sergen’in genç ve dinç görüntüsü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Aşk sana çok iyi gelmiş" yorumlarıyla adeta yorum yağmuruna tuttu.

TİYATROYLA BAŞLAYAN AŞK

Sergen’in eşi Gizem Şağban, ünlü oyuncunun tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstleniyordu. İş arkadaşlığı zamanla duygusal bir ilişkiye dönüştü ve çift, uzun süre aşklarını gözlerden uzak yaşadı. Ancak Haziran 2024’te Fuat Paşa Yalısı’nda yapılan görkemli bir törenle evlendiler.

burak-sergen-gizem.webp

ASANSÖR SELFİESİ ÇOK KONUŞULDU

Sergen ve Şağban’ın tatilden paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle bir asansör selfiesi kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sergen’in enerjik ve genç görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekti.

Sosyal medyada, "64 yaşında gençleşti", "Aşk sana yaramış", "Eskisinden daha genç görünüyorsun" gibi yorumlar yapıldı.

burak-sergen.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

