Bülent Ersoy dava açacak! "Hesabını kimseye vermem"

Bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Bülent Ersoy hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Bir magazin programında konuşan Nihat Doğan, ünlü sanatçının masada oturan evli bir adamla sevgili olduğunu ve kendisine yemek yediren kadının da o kişinin eşi olduğunu öne sürdü.

Muazzez Abacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Bülent Ersoy'dan Tarkan'a...

"NE DERLERSE DESİNLER, UMURUMDA DEĞİL"

Hürriyet'in haberine göre, iddialar üzerine sessizliğini bozan Bülent Ersoy, iddialara sert tepki gösterirken aşk sorularına net bir yanıt verdi:

"Ben çoktan kapattım o defterleri de nereden akıllarına geliyor bunlar, onu anlamadım. Yanımdaki hanımefendi, o karşısında duran şahsın ablası efendim. Annesi, ablası; bütün aile olarak gidilmişti. Yanımda genç birinin olması, benim onunla beraber olduğuma dair bir kanıt mıdır? Ne derlerse desinler, umurumda değil. Bunun hesabını da ben kimseye vermem."

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

Bu iddialar karşısında dava açacağını duyuran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır. Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir. Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."