BLOK3 ve Zeynep Bastık için geri sayım başladı
Bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında 28’incisi düzenlenecek olan ve BLOK3 ile Zeynep Bastık'ın sahne alacağı, Uluslararası Beypazarı Festivali için geri sayım başladı.

Ankara'da, bu yıl 26-28 Eylül tarihleri arasında 28’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı Festivali için geri sayım başladı.

Festivalde konser verecek ünlü isimler arasında BLOK3 ve Zeynep Bastık da yer alıyor. Üç gün sürecek etkinlikler, konserlerden halk danslarına, sergilerden yöresel lezzetlere kadar geniş bir yelpazede binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

BLOK3 VE ZEYNEP BASTIK SAHNEDE

Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden olan konserler, ikinci ve üçüncü gün gerçekleşecek. BLOK3, 27 Eylül Cumartesi günü Dolmuş Durağı sahnesinde DJ Ersin Show eşliğinde sevenleriyle buluşacak.

Zeynep Bastık ise festivalin finalinde sahne alacak. Ünlü şarkıcı, 28 Eylül Pazar günü Dolmuş Durağı sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. Festival, Zeynep Bastık konseri sonrası Hıdırlık Tepesi’nden yapılacak lazer ve havai fişek gösterileriyle son bulacak.

Kaynak:ANKA

