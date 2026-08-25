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Halk TV Magazin Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun

Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun

Yunanistan'da batan tekneden sağ çıkan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kestelli, Rahmi Koç’un kendisine gönderdiği geçmiş olsun mesajındaki dikkat çeken nasihati de paylaştı.

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Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, 14 Ağustos’ta Yunanistan'da yaşadığı tekne kazasının ardından sessizliğini bozdu.

İçinde Kestelli ve beraberindeki 9 kişinin bulunduğu katamaran, olumsuz hava koşulları nedeniyle su alarak alabora olmuş, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmışlardı.

Kestelli, kazanın ardından ilk açıklamasını Posta'daki köşesinde yaptı.

Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun - Resim : 1

"ŞANSLIYDIK; YAKINIMIZDAKİ BİR YAT TARAFINDAN KURTARILDIK"

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kendisine verdiği tavsiyeyi de köşe yazısında paylaşan Kestelli, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki hafta sonuna doğru, yakın dostlarımla birlikte çıktığım deniz yolculuğu, teknemizin olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora olması nedeniyle adeta kâbusa dönüştü. Şanslıydık; yakınımızdaki bir yat tarafından kurtarıldık. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de hemen yardımımıza yetişti.

Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun - Resim : 2

Kaza vesilesiyle arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Böylesine vahim bir olaydan sonra yalnız olmadığımı hissettirdikleri için her birine ayrı ayrı minnettarım.

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RAHMİ KOÇ'UN MESAJINI PAYLAŞTI

Türk sanayisinin duayeni ve büyük bir deniz aşığı olan Rahmi Koç’un, geçmiş olsun mesajına eklediği 'Denizin şakası yoktur. Her an çok dikkatli olup risk almamak gerekir' nasihatinin denize açılan, açılmayı planlayan herkesin kulağına küpe olmasını diliyorum."

Batan teknesinden sağ çıktı Rahmi Koç'un tavsiyesini açıkladı: Kulağına küpe olsun - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rahmi Koç Yunanistan
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