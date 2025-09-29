Aşk acısı ünlü oyuncuyu bir deri bir kemik bıraktı: Görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatının ardından ara verdiği ekranlara Veliaht dizisindeki Timur karakteriyle geri döndü.

Akınözü'nün eski günlerine ait ortaya çıkan bir fotoğraf ise herkesi şaşkına çevirdi.

130 KİLOYDU 70 KİLOYA DÜŞTÜ

İAkınözü'nün, bir dönem 130 kilo olduğu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü oyuncu, bu değişimin gücünü ilk kez 130 kilodan 70 kiloya düşünce fark ettiğini belirtti.

​​​​​​​

ZAYIFLAMANIN SIRRINI AÇIKLADI

Akınözü'nün 60 kiloyu nasıl verdiği herkesin merak konusu olurken, kendisine yöneltilen "Nasıl zayıfladın? Spora mı başladın?" sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.

Ünlü oyuncu, "Aşk acısı! Aşk acısı zayıflattı. Bir hoşlandığım kız vardı, iletişimimiz devam ediyor, teşekkür ediyorum ona." diyerek zayıflamasına sebep olan şeyin aşk acısı olduğunu açıkladı.

​​​​​​​

Oyuncunun eski ve yeni halleri arasındaki inanılmaz fark, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.