Arzu Sabancı 60. yaşını 3. kez kutladı! Adres değişti

Arzu Sabancı'nın 60. yaş günü bir kez daha kutlandı. Demet Sabancı Çetindoğan yengesi için bir davet verdi.

Arzu Sabancı, 60. yaş gününü bir kez daha kutladı. Sabancı, bu özel gününü ilk olarak aile arasında bir yemekle, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte St. Tropez'de kutlamıştı.

Üçüncü kutlamanın adresi ise Zarif Mustafa Paşa Yalısı oldu.

arzu-sabanci-60inci-yas.webp

YENGESİ İÇİN DAVET VERDİ

Demet Sabancı Çetindoğan, yengesinin doğum günü için sahibi olduğu Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda bir davet verdi.

Yalıda gerçekleşen partiye, Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Feryal Gülman, Melis Ağazat, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Nebahat Çehre, Aytül Ayke Fıratoğlu, Necla Aksoy, Sema Basa gibi isimler katıldı.

arzu-sabanci-60inci.webp​​​​​​​

Davette bol bol sohbet eden ve keyifli vakit geçiren konuklar, bu özel geceden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak Arzu Sabancı'nın doğum günü coşkusuna ortak oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

