Özlem Yıldız ameliyat oldu: Hastane odasından paylaştı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, artan ağrıları nedeniyle hastaneye giderek fıtık ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini duyuran Yıldız, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerine iyi olduğu mesajını verdi.

Ameliyat sonrası doktorlarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, "Geçen hafta öğrenip bir anda gün aldığım fıtık ameliyatım gerçekleşti. Bu da geçti bitti" notunu düştü. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

Özlem Yıldız, 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. 1996 yılında ATV'nin Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi ancak güzellik yarışmasından sonra ATV’de açılacak olan bir müzik kanalı için teklif aldı.

1995 yılında VJ’lik yapmaya başladı. 1-1,5 sene kadar VJ’lik yaptıktan sonra, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programından bir teklif aldı.

90'lı yıllarda Kuşum Aydın ile birlikte sabah programı Sabah Şekerleri’ni sundu. Daha sonra Pazar Sürprizi programını sunmaya başladı.

2000 yılında Hemşo filminde Marianna rolünü oynadı. 2011 yılında “Aklımıza Takıldı” programı ve ardından “Her Şey Dahil” programını sundu.