Armağan Çağlayan isyan etti: Ne istiyorsunuz abi bizden?
Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava tahmini için yapılan korkutucu uyarılara "Ne istiyorsunuz abi bizden?" diyerek tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sel olacak, fırtına olacak" şeklinde yapılan hava tahmini uyarılarına isyan etti.

"BÜTÜN GECE UYKUSUZ KALDIM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bütün gün hava tahmini yapanlar ayrı, meteoroloji ayrı, mesajlarıyla AFAD ayrı gerdi. Sel olacak, fırtına olacak, şehir başınıza yıkılacak diye! Bir *** olmadı. Bütün gece uykusuz kaldım. Aman sel olursa falan diye! Sakin sakin yağdı bitti. Zaten hepimiz gerginiz, ne istiyorsunuz abi bizden?"

"DOĞA OLAYLARI HEP TEDİRGİN EDER BENİ"

Çağlayan, bir takipçisinin "Neden tedirgin oldunuz?" şeklindeki sorusuna ise, "Doğa olayları hep tedirgin eder beni. Engel olamayacağım için. Bir de bahçede hayvanlar var. Su basar falan diye tedirgin oldum." sözleriyle yanıt verdi.

armagan-caglayan.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

