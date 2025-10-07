Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı'ya nafakasını ödemiyormuş! Alçı canlı yayında isyanını anlattı

Rasim Ozan Kütahyalı Nagehan Alçı'ya nafakasını ödemiyormuş! Alçı canlı yayında isyanını anlattı
Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğini 2 yıl önce bitiren Nagehan Alçı, canlı yayında nafakanın ödenmediğini söyledi. Alçı, "Hukuku tanımayana hukuk işlemiyor Türkiye'de" diyerek isyanını anlattı.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 2023 yılının ekim ayında İstanbul'da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Duruşma sonrası Alçı ve Kütahyalı, "Dostça güzel bir şekilde bitirdik" açıklaması yapsa da ikilinin arasındaki nafaka krizinin devam ettiği öğrenildi.

ROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldiROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldi

Ekol TV canlı yayınında kendisine yöneltilen, "Senin gerçekten nafaka alamadığına inanmıyorlar. Ben dedim ki, ‘Almadı diye biliyorum’" sözlerine yanıt veren Alçı, "Nafaka kâğıt üstünde bizde de var" dese de ödeme alamadığını belirtti.

"HUKUKU TANIMAYANA HUKUK İŞLEMİYOR"

Nafaka ödemesi konusunda yaşadığı sıkıntıyı anlatan Nagehan Alçı, "Hukuku tanımayana hukuk işlemiyor Türkiye'de. Sürekli öteleniyor" sözleriyle isyanını dile getirdi.

Nagehan Alçı, daha önce de Rasim Ozan Kütahyalı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

