Alkollü araç kullanırken yakalandı! Birce Akalay'ın ehliyetine el konuldu

Ünlü oyuncu Birce Akalay alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konulurken idari para cezası uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, bu kez trafik denetiminde bir skandalla gündeme geldi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI

Beşiktaş bölgesinde rutin trafik denetimi gerçekleştiren ekiplerin yaptığı kontroller sırasında oyuncu Birce Akalay’ın aracı da radara takıldı.

EHLİYETİNE EL KONDU

Polislerin yaptığı alkol testinde ünlü oyuncunun ölçüm sonucu 1.12 olarak ölçüldü. 41 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu madde kullanma soruşturmasında Adli Tıp Kurumu’nca yapılan test sonucuna göre testi pozitif çıkan 19 kişi arasında Birce Akalay da yer almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

