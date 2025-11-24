'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu

'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu
Yayınlanma:
"Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" sözleriyle gündeme gelen Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Türk Sanat Müziği'nin ünlü isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada genç kalma formülünü paylaşmış ve şunları söylemişti:

"Yediğime içtiğime, uykuma dikkat ederim. Gece hayatım yok, ağzıma alkol sürmem. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım."

muazzez-ersoy.jpg

Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!

O FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Bu sözlerin ardından Ersoy'un sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar gündem oldu. Ersoy'un tarzındaki değişikliklerin yanı sıra, yüzündeki farklılıklar da takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcının yüzünde estetik dokunuşlar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ersoy'un burun estetiği, dudak dolgusu, elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ve botoks uygulamaları yaptırmış olabileceği öne sürüldü.

İşte Muazzez Ersoy'un paylaştığı fotoğraflar:

muazzez-ersoy-foto-2.webp

muazzez-ersoy-foto-3.webp

muazzez-ersoy-foto-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Magazin
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
Ece Erken: Hayatımdan en az 2 yıl çaldın!
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti