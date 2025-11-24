'Ahdettim yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son hali gündem oldu

Türk Sanat Müziği'nin ünlü isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada genç kalma formülünü paylaşmış ve şunları söylemişti:

"Yediğime içtiğime, uykuma dikkat ederim. Gece hayatım yok, ağzıma alkol sürmem. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım."

O FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

Bu sözlerin ardından Ersoy'un sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar gündem oldu. Ersoy'un tarzındaki değişikliklerin yanı sıra, yüzündeki farklılıklar da takipçilerinin dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcının yüzünde estetik dokunuşlar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ersoy'un burun estetiği, dudak dolgusu, elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ve botoks uygulamaları yaptırmış olabileceği öne sürüldü.

İşte Muazzez Ersoy'un paylaştığı fotoğraflar: