Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın'ın oğluyla anlaştı: Resmen açıklandı

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın'ın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunu tek tek açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı, son paylaşımında kadroya dahil olan isimle herkesi şaşırttı.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu, oyuncu Murat Arkın'ın Survivor'a katıldığını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum..." ifadelerini kullandı.

murat-arkin.webp

Torreira özür diledi: Ece Erken canlı yayında açıkladı

KADRODA KİMLER VAR?

Murat Arkın’ın yanı sıra, Acun Ilıcalı’nın daha önce kesinleştiğini açıkladığı ve Survivor 2026’da yer alacak diğer iddialı isimler ise şöyle:

Meryem Boz (Voleybolcu)

Bayhan (Şarkıcı)

Dilan Çıtak (Şarkıcı)

Keremcem (Şarkıcı/Oyuncu)

Mert Nobre (Eski Futbolcu)

Serhan Onat (Oyuncu)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mercedes'ten devrim gibi konsept: Güneş'le şarj olan otomobil sahneye çıktı
Elektrikli otomobillerin kalbi küçük Portekiz kasabasında atacak
Ankara'da ücretsiz oldu
İş görüşmesine gidenler dikkat: 3 saniye kuralını açıkladı
Magazin
Ünlü rapçi Eminem o şirkete dava açtı
Miss Universe'te korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı
Acun Ilıcalı tek tek açıklıyor: 9. isim de belli oldu