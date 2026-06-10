5 Onlyfans fenomeni hakkında yakalama kararı! Mal varlıklarına el konuldu
Onlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 fenomenin mal varlıklarına ise el konuldu.
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OnlyFans soruşturması kapsamında video ve fotoğraf paylaşarak para kazanan 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Dava açılan 27 isim arasında yer alan Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Burak Doğan'ın haberine göre, Onlyfans fenomenlerinin bazı mal varlıklarına da el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler şöyle sıralandı:
1-AZRANUR AY VANDAN
2-EBRU ARMAN
3-BURÇİN EROL
4-SERPİL CANSIZ
5-YAĞMUR ŞİMŞEK
6-ÖZNUR GÜVEN
7-CANSU BADE TAŞ
8-KÜBRA YURDAKUL
9-CEYDA ERSOY
10-DİLBER DOĞAN
11-NİSANUR KAVAK
12-ZEYNEP ALKAN
13-KUBİLAY MERİÇ AYDEMİR
14-ZAHİDE GÜVEN
İŞTE O 27 İSİM
10'ar yıla kadar hapsi istenen fenomenlerin listesi:
- Gizem Bağdaçiçek
- Merve Taşkın
- Azranur Ay Vandan
- Zeynep Alkan
- Ebru Arman
- Meltem Bakır
- Gizem Avcı
- Yağmur Şimşek
- Öznur Güven
- Cansu Bade Taş
- Kübra Yurdakul
- Arzu Yılmaz
- Ceyda Ersoy
- Derin Gür
- Dilber Doğan
- Eda Alboya
- Eme Nur Süder
- Kadriye Değirmenci
- Lina Su Özgen
- Yaprak Meriç Yücel
- Nisanur Kavak
- Tuğçe Cansu Parlak
- Tülin Arıkoğlu
- Burçin Erol
- Serpil Cansız
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi