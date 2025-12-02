11 yaşındaki çocuk oyuncu feci kazada hayatını kaybetti

Polonya sinemasının parlayan yıldızlarından, ödüllü filmlerde rol almış 11 yaşındaki çocuk oyuncu Nikodem Marecki, yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Kasım tarihinde Polonya'nın Kraków kenti yakınlarındaki Szczepanowice'de meydana geldi. Nikodem Marecki, okul otobüsünden indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hemen olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, çocuğun bilincinin açık olduğunu belirterek Hava Kurtarma Servisi (LPR) helikopterini devreye soktu. Hastaneye kaldırılan Marecki, ertesi gün hayatını kaybetti.

Marecki'nin ailesi, vefat haberini sosyal medyadan duyurdu ve bu zor günlerde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

SANAT DÜNYASI YASTA: "BÜYÜK BİR KAYIP"

Geçen yıl vizyona giren ve çok sayıda ödül kazanan White Courage filminde önemli bir rol üstlenen Marecki, gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülüyordu.

Filmin yönetmeni Marcin Koszałka, yaşanan trajediyi "korkunç, büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Nikodem Marecki, White Courage filminin yanı sıra Kraków Canavarları dizisi ve Zołza filmi gibi yapımlarda da rol almıştı. Ayrıca 2025'te gösterime girecek Azize Anna Hastanesi dizisinde de yer alması bekleniyordu.

Cenazesinin 3 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.