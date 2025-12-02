Ünlü rapçi Ezhel Alman vatandaşı oldu

Ünlü rapçi Ezhel Alman vatandaşı oldu
Yayınlanma:
Bir süredir yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü rapçi Ezhel, Alman vatandaşlığı aldığını açıkladı.

Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşen Sercan İpekçioğlu yani sahne adıyla Ezhel, müzik kariyerine Almanya'da devam ediyordu. Son konserinde şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden ünlü rapçi, hayranlarına önemli bir duyuruda bulundu.

Ünlü rapçi, konser sırasında yaptığı açıklamada Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını "Geçen hafta vatandaş oldum" diyerek duyurdu.

Ezhel'in vatandaşlık açıklaması, konser alanındaki hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.

ezhel.webp

Hande Erçel'den 224 milyon liralık yatırım!Hande Erçel'den 224 milyon liralık yatırım!

"SOSYAL OLARAK DAHA RAHATIM BURADA"

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan Ezhel, "Buraya hiç taşınmasaydın ne farklı olurdu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Türkiye’de daha heyecanlı bir kitle var. Sosyal hayatım daha kısıtlı olurdu. Burada da çok keyifli bir sosyal hayatım var; sokaklarda gezebildiğim, etkinliklere katılabildiğim, sosyal olarak daha rahatım burada. Bu anlamda avantaj ama gurbetin acısı hiçbir şeye benzemez"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Magazin
50 milyondan fazla satış yapan efsane grup Türkiye'ye geliyor
50 milyondan fazla satış yapan efsane grup Türkiye'ye geliyor
Hande Erçel'den 224 milyon liralık yatırım!
Hande Erçel'den 224 milyon liralık yatırım!