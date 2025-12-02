Ünlü rapçi Ezhel Alman vatandaşı oldu

Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya yerleşen Sercan İpekçioğlu yani sahne adıyla Ezhel, müzik kariyerine Almanya'da devam ediyordu. Son konserinde şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden ünlü rapçi, hayranlarına önemli bir duyuruda bulundu.

Ünlü rapçi, konser sırasında yaptığı açıklamada Alman vatandaşı olduğunu açıkladı. Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını "Geçen hafta vatandaş oldum" diyerek duyurdu.

Ezhel'in vatandaşlık açıklaması, konser alanındaki hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.

"SOSYAL OLARAK DAHA RAHATIM BURADA"

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan Ezhel, "Buraya hiç taşınmasaydın ne farklı olurdu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: