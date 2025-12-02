Hande Erçel'den 224 milyon liralık yatırım!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı "New beginnings" (Yeni başlangıçlar) paylaşımıyla dikkat çekmişti. Erçel'in bu notun hakkını verdiğini belirten Ece Erken, Londra'da servet değerinde bir yatırım yaptığını açıkladı.

Gel Konuşalım programında konuşan Erken'in iddiasına göre, Hande Erçel, İngiltere'nin başkenti Londra'dan bir ev satın aldı. Erçel'in bu lüks ev için ödediği rakam ise dudak uçuklattı. İddialara göre evin değeri tam 4 milyon Pound, yani güncel kurla 224 milyon Türk Lirası.

HAKAN SABANCI İLE KOMŞU MU OLDU?

Canlı yayında konuyu değerlendiren Ece Erken, Erçel'in eski sevgilisi Hakan Sabancı ile Londra'da komşu olma ihtimaline dikkat çekerek şu soruyu da sordu:

"Acaba Hakan'ın da orada evi var mıdır? Komşu olmuş mudur?"