50 milyondan fazla satış yapan efsane grup Türkiye'ye geliyor

1983 yılında Dave Mustaine tarafından kurulan Los Angeles çıkışlı Amerikalı müzik grubu Megadeth, bugüne kadar 50 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi.

Ayrıca bir Grammy ödülü de kazanan grubun İstanbul'da sahne alacağı öğrenildi. Grup, final turnesi kapsamında 23 Haziran 2026'da İstanbul'a gelecek.

'Peace Sells… But Who's Buying?', 'Rust in Peace' ve 'Countdown to Extinction' gibi klasik albümleriyle tanınan grup; 'Symphony of Destruction', 'Wake Up Dead', 'Holy Wars… The Punishment Due' gibi parçalarıyla da metal müziğe damga vurdu.

SON ALBÜM

Dave Mustaine, Teemu Mantysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren'dan oluşan grup, son albümleri 'Megadeth' ile grubun hızlı, sert ve agresif thrash metal çizgisini yeniden öne çıkarıyor.

İstanbul konserinde yeni albümden 'Tipping Point', 'I Don't Care' ve 'Let There Be Shred' gibi parçaların yanı sıra grubun kült dönemlerine ait klasiklerin de yer alması bekleniyor.