10 gündür hastanedeydi: 7. ameliyatını olan Aslı Bekiroğlu son durumunu anlattı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından ilk kez hastane dışına çıkarak son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Miyom ameliyatı sırasında bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan ve 8 Nisan’da yedinci kez ameliyat olan Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu günlerdir hastanede tedavi görüyordu.

Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncu, doktorlarının izniyle kısa süreliğine dışarı çıkabilmenin kendisine iyi geldiğini söyledi.

"OPERASYONLARDAN SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKABİLDİM"

Habertürk’ün haberine göre, sağlık durumu hakkında bilgi veren Bekiroğlu, "Hastaneden izin alıp, damar yolumla çıktım. Şu an mutluyum, operasyonlardan sonra ilk defa dışarı çıkabildim. Her şey iyi gidiyor, yaklaşık 10 gündür hastanedeyim" dedi.

hastaneye-donunce-antibiyotik-tedavim-devam-edecek.jpg

"HASTANEYE DÖNÜNCE ANTİBİYOTİK TEDAVİM DEVAM EDECEK"

Hastanede geçirdiği sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu ifade eden Bekiroğlu, "Zor bir süreçten geçiyorum. Köpeklerimi çok özledim. Sadece bir saatlik izin alabildim; hastaneye dönünce antibiyotik tedavim devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

