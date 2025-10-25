Gupse Özay imzalı dizi seyirci ile buluşuyor

Gupse Özay imzalı dizi seyirci ile buluşuyor
Yayınlanma:
Oyuncu ve senarist Gupse Özay imzalı çocuk-aile animasyon dizisi Gupi'yi İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Dizi 31 Ekim'de dijital dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te yayımlanacak.

Netflix, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak oyuncu Gupse Özay imzalı yeni çocuk-aile animasyon dizisi Gupi'yi İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıttı.

gupse-ozay-gupi.webp

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe oyuncu Özay, dizinin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve yönetmeni Arkın Aktaç katıldı.

1280-x-720-2025-10-25t150344952-qnoz.webp

Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan Nu Animasyon yapımı dizide, ana karakter Gupi'yi yine Özay seslendiriyor. Yapımda ayrıca Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne/Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba/Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze/Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi/Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) karakterlere sesleriyle hayat veriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

