Zorlu’da 250 milyon liralık vurgun yapmakla suçlanan isme yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafında bir süredir yürütülen soruşturma, son dönemlerin en ilginç ‘dolandırıcılık’ dosyası olarak anılıyor. Soruşturma dosyasına göre, liderliğini Javid İbrahimov’un yaptığı iddia edilen 9’u Azeri 11 kişilik grup, en az 250 milyon liralık bir dolandırıcılığa imza atmakla suçlanıyor. Dosyaya göre, şüphelilere yüklü miktarda para kaptıran en az iki iş insanı bulunuyor.

Bu kişilerden iş insanı İ. S., toplam zararının 5 milyon 450 bin dolar olduğunu savcılığa bildirdi. Bir diğer iş insanı T. K.’nin de 905 bin dolarlık bir zararının olduğu bilgisi dosyada yer aldı. İki ay önce başlatılan soruşturma kapsamında bir dizi kritik gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bu gelişmelerde biri, dolandırıcılık şebekesinin lideri olmakla suçlanan Javid İbrahimov’a ilişkin oldu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 34 yaşındaki İbrahimov hakkında yakalama kararı verdi. Hakimlik kararında, yakalama kararı dışında dikkat çeken bir ifadeye daha yer verildi. Hakimlik, İbrahimov’un yakalanması durumunda soruşturma savcısına bilgi verilmesini isteyerek, bu kişinin tutuklanması için mahkemeye sevk edilebileceğini kaydetti. İbrahimov’un, geçen 25 Şubat günü İstanbul Havalimanı’ndan çıktığı anlaşıldı. İbrahimov’un Dubai’ye geçtiği kaydediliyor.

Savcılık, iki lüks araca tedbir koydu.

Azeri isim 250 milyon liralık vurgun yaptı sırra kadem bastı!

İKİ LÜKS ARACA TEDBİR KONULDU

Savcılık, iş insanı İ. S.’den satın alınan ancak ödemesi tamamlanmayan iki lüks araca ilişkin de önemli bir karar verdi. Savcılık, Rolls-Royce marka araç ile Audi A8 Long araca da tedbir koydu. Soruşturma dosyasına göre, satışı yapılan 380 bin dolarlık Audi A8 Long için 80 bin dolarlık ödeme yapıldı. Kalan kısım ödenmedi. Yine 750 bin dolarlık Rolls-Royce marka araç için 200 bin dolar ödendi. Kalan 550 bin dolar ise ödenmedi. Her iki araç da Javid İbrahimov’a satıldı.

Ev ve ofisini bir günde boşaltan Javid İbrahimov’un Dubai’de olduğu değerlendiriliyor.

ZORLU’DAN AYRILDI AZERİ İSMİN YANINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden ikisinin ifadesi alındı. İfadesi alınan isimlerden biri Yahya E. oldu. Emniyet ifadesine göre bu kişi uzun bir dönem Zorlu Center’da güvenlik uzmanı olarak çalıştı. Ancak 10 Ekim 2024 günü bu işten ayrıldı. Zorlu Center’dan ayrılan Yahya E., 18 Ekim 2024 gününden itibaren Javid İbrahimov’un yanında çalışmaya başladı. Yahya E., İbrahimov’un yönlendirmesi üzerine İ. S.’nin ofisinde saatleri aldığını ve satışı yapılan araçlardan birini kendi üzerine aldığını kaydetti. Yahya E., İbrahimov’un, kendilerine, yeniden İstanbul’a döneceğini söylediğini ifade ederek “Ama dönmedi” ifadelerini kullandı.

KURYE, 9 AYDA 40 KEZ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMIŞ!

İfadesi alınan bir diğer kişi ise 43 yaşındaki Rashad H. oldu. Bu kişinin, kurye olarak çalıştığını kaydetti. Rashad H., kendisinin yönlendirildiği adreslere giderek pahalı saatleri aldığını kaydetti. Kayıtlara göre, Rashad H. bu yılın başından 22 Eylül’e kadar, tam 40 kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptı. Bu kişinin gittiği ülke ise, Azarbaycan oldu. Savcılık, Rashad M. (39) ile Elcin H.’nin (37) de ifadelerinin alınması için emniyete yazı yazdı.