Hâkimin çakarlı aracı ile dolaşan Azeri, 250 milyon liralık vurgun yaptı sırra kadem bastı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen günlerde yapılan şikâyet başvurusu, iş insanı İ. S. ile Ü. B. adına yapıldı. Şüpheli konumda ise 9’u Azeri toplam 11 kişi var. Javid İ. dosyanın baş şüphelisi olarak konumlandırılıyor. Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birinin sahibine de korumalık yapan Yahya E. ile emekli uzman çavuş Aşır S. de, şüpheli olarak dosyada adları yer alan diğer isimler.

ZORLU’DA RESTORANI VARDI

‘Örgüt kurmak’ ve ‘dolandırıcılıkla’ suçlanan grubun başındaki ismin en az birkaç yıldır İstanbul’da olduğu anlaşıldı. Zorlu Center’da restoran ve mücevher mağazaları bulunan Javid İ., bu yılın başında aynı binada ofisi bulunan iş insanı İ. S. ile tanıştı. İkili arasındaki samimiyet gün geçtikte arttı.

HAKİM İLE İŞ İNSANININ OFİSİNE GİTTİ

Savcılık dosyasına göre, çakar tertibatı takılı ve her biri 25-30 milyon liralık araçlarla seyahat ettiği görülen Javid İ., zaman zaman bazı polis müdürleri ile de aynı masayı paylaştı. Bu durum birçok kişi gibi İ. S.’nin de dikkatinden kaçmadı. Üst düzey isimlerle yaptığı yazışmaları dahi İ. S.’nin görmesini sağlayan Javid İ., İstanbul Adliyesi’nde görevli bir ağır ceza mahkemesi ile de ‘ortak’ olduklarını söyledi. Dahası, Javid İ., anılan hâkimle birlikte en az 3 kez iş insanı İ. S.’nin Zorlu’daki ofisine gitti. Javid İ.’nin de ortağı olduğu kozmetik şirketine, hakimin bir yakının da hissedar olduğu belirlendi.

312 BİN DOLARA İKİ SAAT ALDI!

312 bin dolara iki lüks saat satın aldı.

İ. S. yönünden güven telkin eden bir dizi davranışı olan Javid İ.., lüks saat ticareti yapan bu kişiden ürün almak istediğini söyledi. Javid İ. ilk olarak 174 bin dolarlık bir Patek Philippe marka saati kendisi için aldı. Bir gün sonra ise 138 bin dolara Patek Philippe marka ikinci bir saati eşi için aldı. Ödemesi yapılan her iki saat, Yakup E. tarafından teslim alındı. Sorunsuz tamamlanan bu ‘alışveriş’ sonrası Javid İ.’nin, İ. S.’yi ziyaretleri de sıklaştı; birlikte vakit geçirdikleri zamanlar da artmaya başladı.

KOLUNDAKİ SAATİ ALDI YARI FİYATA SATTI!

Bu aşamadan sonra Javid İ., İ. S.’den, 3 kilo altına ihtiyacı olduğunu, bu altını temin edip edemeyeceğini sordu. İ.S., talep edilen altının kendisinde olmadığını belirtti; talebi geri çevirdi. Altın talebi geri çevrilen Javid İ. bu kez İ. S.’ye, kendisine bir hafta vade ile saat verip veremeyeceğini sordu. İ. S. talep edilen saatleri Javid İ.’ye verdi. Bu saatlerin ödemesi yapıldı. Ancak devam eden süreçte, Javid İ., daha fazla saat talep etmeye başladı. Daha düşük fiyatlı yüzlerce saatin yanı sıra, 315 bin dolar değerindeki Richard Mille marka iki saat de İ. S. tarafından Javid İ.’ye verildi. Bu kişi, İ. S.’nin koluna takılı bu saatlerden birini, çok sevdiği bir arkadaşına satabileceğini ifade etti. Ancak, Javid İ.’nin, anılan saatlerden birini, ülkesi Azerbaycan’da yarı fiyatına sattığı tespit edildi.

‘TOPLAM ZARAR 5 MİLYON 450 BİN DOLAR’



Javid İ., ödeme planını İ. S.'ye mesaj olarak gönderdi.

Söz konusu saatlerin yanı sıra lüks otomobiller de İ. S.’nin şirketinden Javid İ.’ye satıldı. Araçların ruhsatları ise, bu kişinin gösterdiği adamları üzerine yapıldı. Ancak söz konusu araçların ödemeleri de önemli ölçüde yapılmadı. Soruşturma dosyasına göre örneğin, satışı yapılan 380 bin dolarlık Audi A8 Long için 80 bin dolarlık ödeme yapıldı. Kalan kısım ödenmedi. Yine 750 bin dolarlık Rolls-Royce marka araç için 200 bin dolar ödendi. Kalan 550 bin dolar ise ödenmedi. Savcılık dilekçesinde İ. S.’nin toplam zararının 5 milyon 450 bin dolar olduğu iddia edildi.

800 BİN DOLARA PIRLANTA ALDI!

Savcılık dilekçesine göre, İ. S., ödemelerin gecikmesi üzerine, tanıdığı iş insanı arkadaşlarını aradı. Benzer bir sorunu T. K. isimli bir iş insanının da yaşadığı bilgine ulaştı. T. K., Javid İ.’nin, kendisinden de aynı ifadeleri kullanarak altın talep ettiğini ifade etti. Bilinen bir mücevher firmasının sahibi olan T. K.’nin de, Javid İ.’ye 800 bin dolar değerinde 7 parça pırlanta verdiği ancak parasını alamadığı bilgisi soruşturma dosyasına girdi. 800 bin dolarlık pırlantanın yanı sıra 105 bin dolarlık bir bayilik bedelinin de yine T. K. tarafından Cavid İ.’ye verildiği bilgisi dosyada yer aldı.

BIRAKTIĞI ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI



Javid İ.'nin geride bıraktığı 45 milyonluk çek karşılıksız çıktı.

Ödemenin yapılması için İ. S. ile Javid İ. arasında bir dizi görüşme yapılmasını karşın sonuç alınamadı. Geçen 23 Şubat gününden itibaren ise bu kişinin telefonlarına ulaşılamadı. Javid İ.’nin, İ. S.’ye borcuna karşılık bıraktığı 30 Ağustos ödeme tarihli 45 milyon liralık çek ise karşılıksız çıktı.

KARDEŞİ VE ANNESİ DAİREYİ BOŞALTTI

Javid İ.’nin kardeşi olan Rashid İ. ile annesinin ise 24 Şubat sabahı saat 06.00 sıralarında, Zorlu’daki daireyi boşaltarak binadan ayrıldıklarına ilişkin kamera kaydı dosyaya sunuldu. Savcılık dilekçesinde, Javid İ.’nin, Türkiye’den ayrılmadan önce kimi varlıkları düşük fiyata sattığı; kimilerini ise üçüncü kişilere devrettiği kaydedildi. Yapılan araştırmalar sonrası Javid İ. ile beraberindeki bazı isimlerin son olarak Dubai’ye gittiği belirlendi. Javid İ. dışında, şikâyette bulunulan diğer isimler ise şöyle: Rashad M., Yahya E., Avazov N., Elchin H., Rashad H., Ali S. Aşır S., Rashid İ., Azer H. ve Elmar İ. Savcılık dilekçesinde, Javid İ.’nin, sahibi olduğu varlıkları Rashad M.’ye devrettiği kaydedildi. Başvuruda, aralarında İstanbul Adliyesi’nde görevli hakimin de olduğu 3 ismin tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

SAVCI, GİRİŞ-ÇIKIŞ KAYITLARINI SORDU

Soruşturma dosyasına ilişkin görüşme talebini ilettiğimiz Javid İ.’nin avukatından ise herhangi bir dönüş olmadı. Bu arada, savcılık, aralarında Javid İ.’nin de olduğu 4 kişinin Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtları talep edildi.