Zonguldak'ta otomobil bir evin çatısına uçtu
Yayınlanma:
Zonguldak'ta bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kullanılmayan bir evi çatısına uçtu.
Zonguldak'ın Yenimahalle Bülbül Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iki metre yükseklikten yolun alt kotundaki kullanılmayan evin çatısına düştü.
OTOMOBİLDE 3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
Araçta bulunan sürücü H.Ç. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerien kaza yerine AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.
Tokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralı
Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
Araçtaki üç kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan, kullanılmayan evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)