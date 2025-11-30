Zonguldak'ta otomobil bir evin çatısına uçtu

Yayınlanma:
Zonguldak'ta bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kullanılmayan bir evi çatısına uçtu.

Zonguldak'ın Yenimahalle Bülbül Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iki metre yükseklikten yolun alt kotundaki kullanılmayan evin çatısına düştü.

aa-20251130-39852767-39852765-zonguldakta-otomobil-kullanilmayan-bir-evin-catisina-dustu.jpg

OTOMOBİLDE 3 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Araçta bulunan sürücü H.Ç. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerien kaza yerine AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralıTokat'ta 3 araç birbirine girdi: Zincirleme kazada 8 yaralı

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin tutanak tuttu.

aa-20251130-39852767-39852764-zonguldakta-otomobil-kullanilmayan-bir-evin-catisina-dustu.jpg

Araçtaki üç kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan, kullanılmayan evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
Heyelanın kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı!
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
