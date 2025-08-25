Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı imha edildi
Yayınlanma:
Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildiği belirtildi.
Zonguldak’ta polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü denetimlerde 5 kaçak kömür ocağı ortaya çıkarıldı.
Son bir hafta içinde 14 farklı noktada yapılan kontrollerde faaliyette olduğu belirlenen ocaklarda 2 vinç, 5 vagon ve 52 metre ray ele geçirildi.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Tespit edilen kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlayıcı kullanılarak imha edildiği ifade edildi.