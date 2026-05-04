Zihinsel engelli Ahmet 4 gündür aranıyor

Aydın’ın Nazilli ve Kuyucak ilçeleri arasında 30 Nisan’da kaybolan 31 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Açıkkol’u bulmak için başlatılan arama çalışmaları 80 kişilik ekiple devam ediyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler, bölgedeki dağlık arazilerde ve dere kenarlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Açıkkol, 30 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları, Açıkkol’un gidebileceği yerleri kontrol etmelerine rağmen sonuç alamayınca yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

80 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ KURULDU

Yapılan ihbar üzerine 1 Mayıs akşamı geniş çaplı bir arama faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara jandarma ekipleri, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan toplam 80 kişi katılıyor. Nazilli Belediyesi bünyesinde görev yapan Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekipleri de arama faaliyetlerine destek veriyor.

ARAZİ VE DERE KENARLARI TARANIYOR

Ekipler; Gencelli Mahallesi ve çevresindeki tarım arazileri, dağlık bölgeler ile dere kenarlarında aralıksız olarak iz sürüyor. 31 yaşındaki Ahmet Açıkkol’un bulunması için bölgedeki tüm stratejik noktalar didik didik ediliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN BİLGİ PAYLAŞIMI ÇAĞRISI

Arama kurtarma ekipleri, Ahmet Açıkkol’un eşkali veya nerede olabileceği konusunda bilgi sahibi olan vatandaşların, bu bilgileri vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine iletmelerini istedi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. (DHA)

Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

