Zeytinli Rock Festivali ile ilgili karar çıktı!
Yayınlanma:
İptal edilen Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz olumlu sonuçlandı. Festival, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde devam edecek.

Zeytinli Rock Festivali bu yıl Marmaris Saklıköy’de yapılacaktı ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu söyleyerek bir hafta kala iptal etmişti.

Bunun üzerine İstanbul Kilyos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, bu kez de Sarıyer Kaymakamlığının engeline takıldı ve festival için izin çıkmadı.

Kaymakamlık izin vermeme gerekçesine ise orman yangınlarını gösterdi.

Festivalin organizatörü yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuru yapıldığını, kararın olumlu çıkması halinde festivalin planlandığı şekliyle yapılacağını söyledi.

İTİRAZ SONUÇLANDI

İptal edilen Zeytinli Rock Festivali için Milyon Yapım’ın yaptığı itiraz sonuçlandı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İptal edildiği için ilk günü gerçekleşmeyen festival, 22-23-24 Ağustos tarihlerinde devam edecek.

Festivalde kamp kuracak katılımcılar festival alanına giriş yapabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

