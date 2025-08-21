Zeytinli Rock Festivali’ne izin verilmedi!

Zeytinli Rock Festivali’ne izin verilmedi!
Yayınlanma:
İstanbul Kilyos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne Sarıyer Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. Festivalin organizatörü, konuyu mahkemeye taşıdıklarını, eğer karar olumlu çıkarsa festivalin planlandığı gibi yapılacağını söyledi.

2014’ten bu yana düzenli olarak yapılan Zeytinli Rock Festivali bu yıl Marmaris Saklıköy’de yapılacaktı.

Ancak festival etkinliğe bir hafta kala iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal nedenine gerekçe olarak, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İstanbul Kilyos’a alınma kararı verilen festival bu kez de Sarıyer Kaymakamlığının engeline takıldı. Kaymakamlık orman yangınlarını gerekçe göstererek etkinliğe izin vermedi.

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali sona erdi13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali sona erdi

KİMLER KONSER VERECEKTİ?

Festivalde Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Duman, Dedublüman, Athena, Manga, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen’inde aralarında bulunduğu 40 sanatçının konser vermesi bekleniyordu.

Alınan kararın yalnızca organizasyon firmasını değil, Türkiye’nin dört bir yanından festivale gelecek binlerce insanı, yüzlerce sanatçının ve müzik emekçisini mağdur ettiğini söyleyen festivalin organizatörü Umut Kuzey, şunları söyledi:

"BU AÇIKÇA ÇİFTE STANDART"

"Bu karar sadece bir festivalin iptali değil, binlerce insanın özgürlüğünün, hayallerinin engellenmesidir. Aynı tarihlerde İstanbul’da orman bölgelerinde konserler, etkinlikler yapılırken, sadece Zeytinli Rock Festivali’ne yasak getiriliyor. Geçtiğimiz ay aynı yerde Milyonfest İstanbul’a izin verildi ve sorunsuz gerçekleştirdik. İsmi 'Zeytinli Rock Festivali' olunca izin verilmiyor nedense. Bu açıkça bir çifte standarttır.”

13. Sinemasal Film Festivali başladı13. Sinemasal Film Festivali başladı

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Kuzey, yürütmenin durdurulması için mahkeme başvurduklarını, mahkemeden bugün olumlu sonuç çıkarsa festivalin planlandığı gibi yapılacağını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı