Zeytinli Rock Festivali’ne izin verilmedi!

2014’ten bu yana düzenli olarak yapılan Zeytinli Rock Festivali bu yıl Marmaris Saklıköy’de yapılacaktı.

Ancak festival etkinliğe bir hafta kala iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iptal nedenine gerekçe olarak, festival alanının Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine İstanbul Kilyos’a alınma kararı verilen festival bu kez de Sarıyer Kaymakamlığının engeline takıldı. Kaymakamlık orman yangınlarını gerekçe göstererek etkinliğe izin vermedi.

KİMLER KONSER VERECEKTİ?

Festivalde Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Duman, Dedublüman, Athena, Manga, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen’inde aralarında bulunduğu 40 sanatçının konser vermesi bekleniyordu.

Alınan kararın yalnızca organizasyon firmasını değil, Türkiye’nin dört bir yanından festivale gelecek binlerce insanı, yüzlerce sanatçının ve müzik emekçisini mağdur ettiğini söyleyen festivalin organizatörü Umut Kuzey, şunları söyledi:

"BU AÇIKÇA ÇİFTE STANDART"

"Bu karar sadece bir festivalin iptali değil, binlerce insanın özgürlüğünün, hayallerinin engellenmesidir. Aynı tarihlerde İstanbul’da orman bölgelerinde konserler, etkinlikler yapılırken, sadece Zeytinli Rock Festivali’ne yasak getiriliyor. Geçtiğimiz ay aynı yerde Milyonfest İstanbul’a izin verildi ve sorunsuz gerçekleştirdik. İsmi 'Zeytinli Rock Festivali' olunca izin verilmiyor nedense. Bu açıkça bir çifte standarttır.”

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

Kuzey, yürütmenin durdurulması için mahkeme başvurduklarını, mahkemeden bugün olumlu sonuç çıkarsa festivalin planlandığı gibi yapılacağını söyledi.